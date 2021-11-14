https://news.day.az/world/1403381.html Разъяренные скорпионы искусали более 500 человек в Египте - есть погибшие
Разъяренные скорпионы искусали более 500 человек в Египте - есть погибшие
Разъяренные из-за непогоды скорпионы искусали свыше 500 человек в провинции Асуан на юге Египта. Три человека скончались.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщает NewsBreak.
Жертвам укусов пришлось ложиться в больницу, чтобы ввести противоядие.Однако некоторые люди скончались.
В минздраве Египта нашествие скорпионов объяснили аномальными ливнями и градом в регионе. Из-за штормового ветра с ливнями норы скорпионов разрушились, поэтому животные пришли к жилым домам.
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