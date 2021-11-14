Разъяренные скорпионы искусали более 500 человек в Египте

Разъяренные из-за непогоды скорпионы искусали свыше 500 человек в провинции Асуан на юге Египта. Три человека скончались.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщает NewsBreak.

Жертвам укусов пришлось ложиться в больницу, чтобы ввести противоядие.Однако некоторые люди скончались.

В минздраве Египта нашествие скорпионов объяснили аномальными ливнями и градом в регионе. Из-за штормового ветра с ливнями норы скорпионов разрушились, поэтому животные пришли к жилым домам.