Вышедшая замуж за простолюдина японская принцесса покинула родину

Бывшая японская принцесса Мако, которая в октябре вышла замуж за своего однокурсника Кэя Комуро и покинула императорскую семью, улетела в США. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пара вылетела из токийского аэропорта Ханэда в воскресенье, 14 ноября. Молодожены намерены жить в Нью-Йорке, где работает супруг экс-принцессы. Ранее Комуро прошел обучение в США и устроился юристом в одну из американских компаний.

В соответствии с Законом об Императорском доме 1947 года, женщины королевской крови должны отказаться от своего имперского статуса, если они выходят замуж за простолюдинов. Принцесса Мако также отказалась от государственного пособия в размере 150 миллионов иен (более 1,3 миллиона долларов).

Отъезд пары произошел на фоне финансового конфликта между матерью Комуро и ее бывшим женихом, которому она задолжала четыре миллиона йен (около 2,5 миллионов рублей). Спор был урегулирован 13 ноября: Комуро урегулировал этот спор, пообещав выплатить требуемую сумму.

Мако и Кэй Комуро знакомы с 2012 года, но критики сочли молодого человека неподходящей партией для наследницы императорского рода. Свадьба молодых людей несколько раз откладывалась.

Фото: Issei Kato / Reuters