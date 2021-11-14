Россия и Турция задумались о совместных разработках вооружения

В настоящее время продолжаются переговоры России и Турции о совместной разработке вооружения. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество с Турцией стабильно развивается. В частности, продолжается обсуждение поставок российской военной продукции. Кроме того, по словам Шугаева, многие страны региона проявляют интерес к зенитной ракетной системе С-400 "Триумф".

В августе 2020 года гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе форума "Армия-2020" сообщил, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

В сентябре 2020 года исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин заявил, что в России находится производство турбореактивного авиационного двигателя Р-33 самолетов МиГ-29 и МиГ-35, который может быть нужен Турции для создаваемого ею истребителя TF-X.

Фото: Vitaly Nevar / Reuters