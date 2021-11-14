В Японии могут создать вторую космическую группу сил самообороны

Вторая космическая оперативная группа воздушных сил самообороны Японии может быть создана после апреля 2022 года в префектуре Ямагути.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление главы японского минобороны Нобуо Киси.

"В связи с расширением нашей деятельности, в том числе на космическую сферу, сферу киберпространства и использования электромагнитных волн, чрезвычайно важно обеспечить соответствующие условия для стабильной работы", - приводит агентство слова министра.

Как ожидается, группа будет создана на территории авиабазы "Хофукита" в префектуре Ямагути. Первая группа дислоцируется в городе Футю токийского региона и начала действовать в мае 2020 года.

Одной из основных задач групп, как отмечает агентство, будет противодействие попыткам нарушения работы искусственных спутников Японии. Не исключается также, что данные меры связаны с усилением присутствия России и Китая в космосе.