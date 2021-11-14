Россия поставит Индии первый дивизион С-400 до конца 2021 года

Россия поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 до конца текущего года. Об этом сообщается со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"До конца года будет поставлен первый дивизион", - рассказал он перед началом международной выставки Dubai Airshow.

С-400 "Триумф" - это российская ЗРС большой и средней дальности. Она способна уничтожить все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. Система может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и до 60 км - тактические баллистические цели, которые летят со скоростью до 4,8 км/с. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, боевые блоки баллистических ракет.

Контракт на поставку ЗРС С-400 для Индии был заключен в октябре 2018 года. Поставка пяти полковых комплектов обошлась Индии в $5,43 млрд. Индия стала третьей после Китая и Турции страной, которая закупила в России ЗРС С-400.