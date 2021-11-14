В России создали систему по управлению разнородными дронами

Система управления несколькими беспилотниками, которую представили на авиасалоне Dubai Airshow АО "Кронштадт", сможет управлять разнородными летательными аппаратами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Сергея Богатикова, передает Day.Az.

"На этой выставке мы представляем новую концепцию организации и управления разнородными беспилотными летательными аппаратами, а также будет еще ряд новинок, с которыми смогут ознакомиться гости выставки", - рассказал он.

По словам Богатикова, международная выставка Dubai Airshow станет первым крупным мероприятием, в ходе которого АО "Кронштадт" презентует полноразмерный беспилотник из состава разведывательно-ударного комплекса "Орион-Э" с авиационными средствами вооружения.

"Все это мы готовы предложить как нашим эмиратским партнерам, так и другим заинтересованным заказчикам", - подчеркнул он.