В Украине отключили 90% мощностей ТЭС

До 90% мощностей государственных теплоэлектронстанций (ТЭС) отключены или простаивают из-за нехватки угля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди государственных ТЭС функционируют 23 станции. Дефицит топлива привел к прекращению работы 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируются. Таким образом, всего 3 энергетических блока украинских ТЭС продолжают работу.

Ранее более половины украинских ТЭС встали из-за нехватки топлива.

В частности, на фоне нехватки угля встала половина энергоблоков компании "Центрэнерго", которая занимает лидирующие позиции по производству электричества и тепла в центральной части и на востоке страны.

Что касается частных станций, то функционировать продолжили четыре энергоблока, два из которых относятся к Луганской ТЭС.

В связи с этим, украинские власти обратились к Словакии с экстренным запросом о поставках электроэнергии.