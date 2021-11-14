В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен ростом числа браков с участием детей в Афганистане, заявила исполнительный директор организации Генриетта Фор, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Я глубоко обеспокоена сообщениями о том, что число детских браков в Афганистане растет... Мы получили достоверные сведения о семьях, предлагающих дочерей в возрасте 20 дней для будущего брака в обмен на приданое", - сказала Фор.

Как отмечает ЮНИСЕФ, такое распространенное в Афганистане явление, как раннее замужество, могут привести к домашнему насилию и дискриминации по отношению к женщинам и как следствие - к психологическим проблемам. По оценкам организации, 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вышли замуж до достижения 18-летнего возраста.

Также организация призывает власти Афганистана способствовать поддержке и защите наиболее уязвимых афганских семей. По мнению ЮНИСЕФ, неблагоприятная экономическая ситуация в Афганистане вынуждает все больше семей выдавать девочек замуж в раннем возрасте или отправлять детей на работу.