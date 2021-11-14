В России мужчина борется с преступностью, взламывая сайты с наркотиками

В Уфе мужчина борется с преступностью, взламывая сайты с наркотиками.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Руслан Бадретдинов вырос в сложном районе, и вещества коснулись в том числе и его судьбы. Из-за наркотиков Руслан потерял четырёх друзей, а многие знакомые оказались за решёткой. И вот парень решил начать свой крестовый поход против закладок. Поначалу он с единомышленниками закрашивал рекламу ТГ-каналов на стенах родного города. А потом модернизировал свою уличную деятельность и стал настоящим Mr. Robot.

Руслан и его сподвижники обваливают сайты дилеров до того, как их официально заблокируют. Они даже разработали приложение, которое позволяет очень точно выявить цифровой след каждого из онлайн-барыг. Более того, его идеей заразились другие люди по всей стране.

Сейчас движение расширилось на почти 60 регионов России.