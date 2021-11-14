В России за последние сутки выявлено около 39 тыс. новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 38 823 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у 7,9% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 1 219 человек. Вылечились 29 821 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3734), Санкт-Петербург (3144), Московская область (2955). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Магаданской области (39), Чукотском автономном округе (20) и Ненецком автономном округе (16).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 9 070 674 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 255 386 человек, выздоровели 7 784 585 человека.