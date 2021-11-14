Россия может принять участие в создании турецкого истребителя пятого поколения

Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя пятого поколения. Об этом сообщается со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрия Шугаева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике [в создании истребителя пятого поколения], пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту", - сказал он на выставке Dubai Airshow.

Ранее США отказались Турции в продаже истребителя пятого поколения F-35 из-за того, что она приобрела у России системы ПВО-ПРО С-400. После исключения Турции из программы совместного производства многофункционального истребителя F-35 Анкара объявила, что отдаст приоритет работе над собственной программой аналогичной боевой машины Turkish Fighter - X (TF-X).

Официальные представители авиакосмической отрасли Турции заявили, что отечественные компании, связанные с производством F-35, должны выполнить обязательства по производству 1000 комплектующих до 2022 года.