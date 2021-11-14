Около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские задержали 22 гражданина Ирака.

За прошедшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека - два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 мигрантов.

Всего в течении суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.

Фото: BelTA/via Reuters