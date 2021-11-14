Азербайджанец погиб в московском метро, пытаясь спасти прыгнувшего под поезд человека

На станции московского метрополитена "Сходненская" произошло ЧП. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, два человека упали под подходящий к платформе состав: второй пассажир - Алихан Азизов - погиб на месте, пытаясь спасти первого мужчину. Выживший сбежал с места ЧП, однако спустя несколько часов его нашли мертвым в километре от станции.

По сообщению Telegram-канала Дептранса Москвы, ЧП произошло примерно в семь вечера,в субботу. Неизвестный прыгнул с платформы, другой мужчина попытался его остановить. Как сообщил позднее Telegram-канал "112", пытавшимся его спасти был 26-летний Алихан Азизов. В итоге они оба упали под прибывающий поезд. Азизов скончался на месте.

"Выживший скрылся с места происшествия", - добавили в Дептрансе.

В ведомстве отметили, что не знают, "что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму".

По данным нескольких Telegram-каналов, в том числе "112" и РЕН ТВ, мужчина, который убежал с места гибели своего спасителя, выпал с 12 этажа в километре от "Сходненской": его тело нашли под окнами многоэтажки. Смерть наступила на месте.

Личность погибшего устанавливается.