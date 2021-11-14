https://news.day.az/world/1403473.html Драку в центре Москвы сняли на видео
Драку в центре Москвы сняли на видео
В ночь на воскресенье, 14 ноября, на Тверской улице в центре Москвы произошла драка рядом со входом в ночной клуб. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash, передает Day.Az.
На снятых очевидцами кадрах видно, как на россиянина набрасывается мужчина в красных штанах - в ответ на это он опрокидывает назад напавшего и бьет в лицо. Драка между двумя мужчинами продолжается, позднее к ней присоединяются еще несколько человек.
По словам очевидцев, драка длилась около 15-20 минут. Есть пострадавшие.
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