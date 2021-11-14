Драку в центре Москвы сняли на видео

В ночь на воскресенье, 14 ноября, на Тверской улице в центре Москвы произошла драка рядом со входом в ночной клуб. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash, передает Day.Az.

На снятых очевидцами кадрах видно, как на россиянина набрасывается мужчина в красных штанах - в ответ на это он опрокидывает назад напавшего и бьет в лицо. Драка между двумя мужчинами продолжается, позднее к ней присоединяются еще несколько человек.

По словам очевидцев, драка длилась около 15-20 минут. Есть пострадавшие.