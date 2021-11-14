В российском регионе трое отказавшихся от прививки врачей заболели COVID-19

В Облучье Еврейской автономной области трое сотрудников скорой помощи, которые отказались вакцинироваться, заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный Департамент здравоохранения в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сообщении отмечается, что ранее врачи подавали заявление на увольнение в связи с отказом прививаться от COVID-19, однако позднее они их отозвали.

"17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием", - пишет пресс-служба депздрава.

4 ноября в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки против коронавируса и уволился. Позже так же поступили еще 12 их коллег. В Минздраве пообещали найти им замену. Позже часть врачей передумали увольняться и записались на прививки.