Три города согласились принять беженцев с границы Польши и Беларуси

Три города Германии - Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг - согласились принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе. Об этом сообщил центр "Системная правозащита" в своем Telegram-канале.

В организации уточнили, что всего поступило 38 письменных обращений от мигрантов с просьбой о помощи. "Все они будут переведены и нотариально заверены. В ближайшее время мы свяжемся с руководством городов Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг на предмет оказания содействия в переезде беженцев в Германию", - добавили там.

Ранее 14 ноября стало известно, что мигранты, прилетевшие в Минск, не спешат отправляться на беларусско-польскую границу из-за условий содержания приезжих. Центром сбора беженцев, которые отказались сразу ехать на границу с ЕС, стал торговый центр "Галерея Минск" - в подземном переходе рядом с ним находятся десятки молодых людей со спальными мешками и рюкзаками.

С начала 2021 года на границу Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Фото: Reuters