В Иране за сутки от коронавируса скончались 125 человек

За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 125 человек, а в целом с начала пандемии - 128 167.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За сутки число инфицированных коронавирусом в Иране составило 6 143 человека, а с начала пандемии - 6 037 718, состояние 3 510 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 695 949 человек, проведено свыше 37 миллионов тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 98,4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 55,7 миллиона, вторую - 42,1 миллиона, третью - 514 тысяч человек.