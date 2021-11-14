В Австрии с 15 ноября вводят локдаун для непривитых от COVID-19

Власти Австрии вводят с 15 ноября локдаун для людей, которые не прошли вакцинацию или не переболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Непривитые смогут выходить из дома только для покупок в магазине, посещения аптеки, для оказания помощи нуждающимся, на работу или прогулку. С 8 ноября не вакцинировавшиеся граждане не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Посещать общественные заведения разрешается только обладателям сертификатов о прохождении вакцинации.

"Нас настигла в полную силу четвертая волна. <...> Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях", - сказал Шалленберг.