В Днепре мужчина сорвался с крыши заброшки

Днем 13 ноября на улице Данилы Нечая в Днепре неизвестный по непонятной причине взобрался на крышу заброшенного здания и повис на краю бетонной плиты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах, которые засняли очевидцы, мужчина пытался взобраться на крышу, но безрезультатно. Затем на место происшествия прибежали люди и пытались помочь человеку, но неизвестный сорвался вниз.

Приехавшие по данному адресу медики констатировали смерть.