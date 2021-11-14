https://news.day.az/world/1403494.html В Днепре мужчина сорвался с крыши заброшки - ВИДЕО 18+
В Днепре мужчина сорвался с крыши заброшки - ВИДЕО 18+
Днем 13 ноября на улице Данилы Нечая в Днепре неизвестный по непонятной причине взобрался на крышу заброшенного здания и повис на краю бетонной плиты.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах, которые засняли очевидцы, мужчина пытался взобраться на крышу, но безрезультатно. Затем на место происшествия прибежали люди и пытались помочь человеку, но неизвестный сорвался вниз.
Приехавшие по данному адресу медики констатировали смерть.
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