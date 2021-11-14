Эрдоган назвал дату открытия гигантского моста "Чанаккале 1915"

За каждым успехом, достигнутым Турцией за последние 19 лет, стоят очень серьезный труд, усилия, терпение и стратегия.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, организованном профсоюзом Memur-Sen в воскресенье в Конгресс-центре в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства сообщил, что гигантский мост "Чанаккале 1915" протяженностью 4 200 метров будет открыт раньше 18 марта 2022 года.

По словам Эрдогана, мост "Чанаккале 1915" останется в наследие государству и народу.​​​​​​​

Президент дал высокую оценку развитию оборонной промышленности Турции, несмотря на все преграды, с которыми столкнулась страна.

"В сфере оборонной промышленности Турция вошла в число крупных держав, вопреки усилиям кругов, которые пытались поставить ее в зависимое от себя положение", - подчеркнул глава государства.

Эрдоган добавил, что пока Турция стремится к вершине современных цивилизаций, ее оппоненты тратят энергию на то, чтобы тянуть ее за ноги вниз.