Власти Кипра борются с шестью лесными пожарами на западе острова

Власти Кипра ведут борьбу по меньшей мере с шестью природными пожарами, которые вспыхнули в воскресенье в провинции Пафос, расположенной в западной части острова. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель Кипрской пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, огнем охвачены территории в районе деревень Псати, Холетрия, Койли, Акурсу, Амаргети, а также в местности Маратовунос между деревнями Катикас и Струмби. Причем не во всех случаях пламя удалось взять под контроль.

Первым был распространен сигнал о пожаре неподалеку от Псати, который, по утверждению Кеттиса, "возник в труднодоступном месте в условиях сильно дующего ветра". На его тушение были брошены пять пожарных расчетов и четыре самолета противопожарной авиации.

В одной из местностей провинции зафиксированы сразу "два разных пожара - один напротив общины Койли, а другой - напротив общины Акурсу", при этом последний, как утверждает представитель службы, "вышел из-под контроля". Для борьбы с этими пожарами, вспыхнувшими возле двух соседних деревень, властям острова пришлось задействовать силы, находящиеся в распоряжении Минобороны и Кипрского департамента лесного хозяйства.

В отношении же борьбы с огнем в Маратовуносе властям, по утверждению Кеттиса, потребовалась помощь вертолетов британских военных баз на Кипре.