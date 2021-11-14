ЕС попросил Кубу объяснить отзыв аккредитации у журналистов испанского агентства EFE

Евросоюз попросил у кубинских властей объяснений после того, как они отозвали аккредитацию у журналистов испанского информационного агентства EFE. Об этом EFE сообщила в воскресенье представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели информацию, - отметила она. - Мы изучаем ее и запрашиваем разъяснения у кубинских властей, и мы находимся в контакте с EFE".

Ранее агентство информировало, что власти Кубы лишили аккредитации пятерых его сотрудников. Им не сообщили, является ли эта мера временной или бессрочной. Власти Кубы пока никак не прокомментировали свои действия в отношении EFE. Источники во внешнеполитическом ведомстве Испании заявили, что в МИД королевства был вызван глава дипломатической миссии Кубы в Мадриде.