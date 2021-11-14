https://news.day.az/world/1403533.html В Ливерпуле у больницы взорвался автомобиль, как минимум один человек погиб
В Ливерпуле у больницы взорвался автомобиль, как минимум один человек погиб
По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва машины возле больницы в Ливерпуле. Об этом в воскресенье сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Предварительно речь идет о такси, которое остановилось возле больницы незадолго до взрыва", - цитирует телеканал заявление правоохранительных органов.
По данным Sky News, взрыв произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Специалисты по борьбе с терроризмом подключились к расследованию произошедшего.
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