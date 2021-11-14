Салон самолета Aurus сняли на камеру

Внутреннее оснащение самолета Aurus cняли на видео во время Dubai Airshow, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

На опубликованном ролике видно, что в салоне самолета шесть посадочных мест - рядом с каждым из них можно развернуть стол для еды или работы. Во время выставки он накрыт для приема пищи - на столе стоят бокалы, тарелки и другие столовые приборы. Также внутри воздушного судна есть телевизор.