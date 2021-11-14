В Грузии обнародовали объем импорта авиационного топлива из Азербайджана

Азербайджан в январе - октябре 2021 года экспортировал в Грузию 12 тысяч тонн авиационного топлива, что составляет 16,3 процента от суммарного грузинского импорта топлива. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, передает Day.Az .

Таким образом, Азербайджан в указанный период занял второе место в топ-3 крупнейших экспортеров авиационного топлива в Грузию после Туркменистана (40 300 тонн, 54,9 процента) и Италии (10 500 тонн, 14,9 процента).

Грузия в январе - октябре в целом импортировала 73 500 тонн авиационного топлива, что на 54,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года (47 500 тонн).

"Значительное увеличение импорта авиационного топлива обусловлено ростом числа посещающих Грузию туристов, что напрямую связано с восстановлением авиасообщения. Эта тенденция сохранится и в последующие месяцы", - говорится в сообщении.