В Минфине США считают, что успешная борьба с пандемией поможет сдерживать рост цен

Ключевое условие для сдерживания роста цен в США - это успешная борьба с пандемией нового коронавируса. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью журналистам телекомпании CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это по-настоящему зависит от пандемии, - ответила она на вопрос о том, удастся ли сдержать рост цен в США к ноябрю 2022 года, когда в стране состоятся промежуточные выборы в Конгресс. - Пандемия определяет ситуацию в экономике и с точки зрения инфляции. Думаю, если мы хотим снизить инфляцию, самое важное, что мы можем сделать, - это продолжить добиваться успехов в борьбе с пандемией".

"Важно понимать, что причиной инфляции является пандемия. Она практически остановила нашу экономику. Из-за нее безработица повысилась почти до 15%, мы возобновляем работу рывками", - подчеркнула министр финансов. По ее словам, пандемия "привела к резкому спросу на товары".

"Если мы будем успешно справляться с пандемией, я бы ожидала возвращения цен к нормальному уровню в какой-то момент во второй половине следующего года", - добавила Йеллен.

Несмотря на то что американская экономика восстанавливается от последствий пандемии, в стране наблюдается рост инфляции. Как сообщило ранее на этой неделе Министерство труда США, потребительские цены в стране за последние 12 месяцев выросли на 6,2%, что стало самым высоким показателем с ноября 1990 года.

Повышение стоимости товаров в США стало одной из главных причин значительного снижения рейтинга действующего американского президента Джо Байдена.