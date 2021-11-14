Главврач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили

В тюремной больнице назвали ложью информацию об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Видеообращение главного врача медицинского учреждения для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма) Мананы Элефтеровой распространяет Специальная пенитенциарная служба, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Сразу после задержания 1 октября Саакашвили объявил голодовку. Личный врач говорит, что изо дня в день экс-президенту Грузии становится все хуже, и он ослаб настолько, что уже не может встать с кровати.

"Михаил Саакашвили проходит интенсивное медицинское наблюдение, проводятся все необходимые лабораторные исследования, он получает все прописанные лекарства. Его жизни ничего не угрожает. Как врач, я также прошу своих коллег воздерживаться от драматизации ситуации в интересах пациентов", - заявила Элефтерова.

Напомним, что личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе в субботу заявил, что состояние Саакашвили настолько ухудшилось, что он не может вставать с кровати.