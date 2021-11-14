Глава МИД Кубы призвал госсекретаря США не вмешиваться во внутренние дела республики

Руководство Кубы подотчетно только своим гражданам, а не Госдепартаменту, и будет защищать право республики самостоятельно принимать политические решения. Такое заявление в Twitter разместил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен должен раз и навсегда понять, что кубинское правительство обязано только своему народу и отвергает вмешательство со стороны США. Мы защищаем право идти к нормальной жизни в условиях мира и беспрепятственно решать стоящие перед нами задачи", - написал дипломат.

В воскресенье Блинкен заявил, что администрация США намерена принимать дальнейшие меры против властей Кубы в связи с тем, что они якобы допускают нарушения прав человека. По его версии, кубинские власти прибегают к "тактике запугивания" граждан, которые выражали желание провести антиправительственные демонстрации в республике 15 ноября.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, эти шествия будут направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан выйти на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.