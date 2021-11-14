На складе металлургического комбината в России произошел взрыв, под завалами остались люди

Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада", - сказал собеседник агентства.

По его данным, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку. "Внутри склада могут находиться люди, пожарные проводят разведку", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что двое человек могут находиться под завалами после взрыва.

На месте работают сотрудники МЧС, скорая и полиция.

Как сообщили в диспетчерской ЕДДС, один человек пострадал в результате пожара. "Там пострадала одна женщина, на место выехали скорые, пожарные, полиция", - сказал собеседник агентства.

Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожар произошел в одном из цехов НЛМК. "Поступила информация о пожаре [в цехе НЛМК], на место выехали сотрудники МЧС. Информация о масштабах происшествия уточняется", - сказал собеседник агентства.

Это уже не первое подобное ЧП на НЛМК за последнее время. 9 августа в кислородно-распределительном цехе произошло несколько взрывов. Площадь последовавшего пожара составила 40 кв. м. Он был ликвидирован в течение часа. В результате происшествия никто не пострадал.

Новолипецкий металлургический комбинат - одна из крупнейших металлургических компаний мира с активами в России, странах ЕС и США. Предприятие производит полный цикл продукции - от сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции - плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году НЛМК стал крупнейшим в России производителем стали.