https://news.day.az/world/1403568.html Стрельба в Канаде, есть пострадавший
Стрельба в Канаде, есть пострадавший
Один человек получил ранения в результате стрельбы в канадском Калгари (провинция Альберта). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в южной части мегаполиса на одном из городских перекрестков. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте мужчину с несколькими огнестрельными ранениями. Он был доставлен в больницу.
По факту стрельбы пока никто не задержан. Идет розыск. Другой информации не приводится.
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