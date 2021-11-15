ФБР опровергло факт взлома своих систем хакерами

Хакеры, ранее отправившие рассылку от лица Федерального бюро расследований (ФБР) США, не смогли получить доступ к каким-либо данным в системах ведомства. Об этом говорится в заявлении ФБР, опубликованном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ФБР осведомлены о неверных настройках программного обеспечения, которая позволила субъекту (так ведомство обозначает хакеров или их группировки - прим. ТАСС) временно использовать портал правоохранительных органов для рассылки фальшивых электронных писем", - говорится в документе. В нем поясняется, что указанный портал является частью информационной инфраструктуры, которую бюро использует для "поддержания связи с партнерами в правоохранительной сфере на уровне штатов и на местном уровне".

В заявлении отмечается, что хакеры осуществляли рассылку с сервера, который "используется ФБР", но не "является частью корпоративного почтового сервиса" бюро. "Никакому субъекту не удалось получить доступ или рассекретить какие-либо сведения или поддающиеся идентификации личные данные в сети ФБР, - подчеркивается в документе. - Как только мы узнали об инциденте, мы незамедлительно приняли меры для ликвидации уязвимости в программном обеспечении, предупредили партнеров, чтобы они игнорировали фальшивые электронные письма, а также подтвердили, что наши сети защищены".

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что хакеры взломали внешнюю систему электронной почты ФБР. Как отмечалось, они рассылали письма, в которых советовали получателям проверить все внутренние системы. К посланиям не было прикреплено какого-либо вредоносного программного обеспечения.

Позднее бюро подтвердило, что имела место рассылка фальшивых электронных писем, но не предоставило подробностей относительно произошедшего.