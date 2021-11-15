Завершены спасательные работы после взрыва на комбинате в России

Пожарные завершили спасательные работы на месте взрыва на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, передает Day.Az.

По данным ведомства, спасатели не нашли под завалами людей.

Ранее сообщалось, что крыша Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке частично обрушилась после взрыва и пожара на складе с углем.

Отмечается, что пострадала женщина-рабочий. Эпицентр взрыва, по предварительным данным, находился вблизи конвейера углеподготовки. Пожарные тушат возгорание, сообщение о котором поступило в 21:14.