https://news.day.az/world/1403574.html Завершены спасательные работы после взрыва на комбинате в России
Завершены спасательные работы после взрыва на комбинате в России
Пожарные завершили спасательные работы на месте взрыва на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, передает Day.Az.
По данным ведомства, спасатели не нашли под завалами людей.
Ранее сообщалось, что крыша Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке частично обрушилась после взрыва и пожара на складе с углем.
Отмечается, что пострадала женщина-рабочий. Эпицентр взрыва, по предварительным данным, находился вблизи конвейера углеподготовки. Пожарные тушат возгорание, сообщение о котором поступило в 21:14.
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