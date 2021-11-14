Елизавета II пропустит самое важное мероприятие в году

Королева Великобритании Елизавета II отменила участие в церемониях в рамках Дня поминовения (Дня памяти павших), так как потянула спину.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сообщении говорится, что 95-летняя монаршая особа "этим утром с большим сожалением" решила, что не сможет присутствовать на мероприятии, запланированном на воскресенье, 14 ноября. Во дворце добавили, что королева очень расстроена необходимостью пропустить церемонию, поскольку, по словам источника издания, считает это мероприятие одним из самых важных в году.