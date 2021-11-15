Ирак задумал вернуть своих граждан на родину с польско-белорусской границы

Ирак планирует направить первый рейс для возвращения на родину граждан, пытающихся порваться на территорию Евросоюза через польско-белорусскую границу.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел арабской республики, передает Day.Az.

Сообщается, что первый вывозной рейс запланирован на четверг, 18 ноября. В МИД Ирака отметили, что воспользоваться им смогут те, кто решит добровольно вернуться на родину. "Мы не можем заставить граждан вернуться в Ирак насильно", - отметили в ведомстве.