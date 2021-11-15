Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продадут на аукционе

На аукционе в Москве появится лот с письмом Екатерины II о вакцинации и ее портрет работы Дмитрия Левицкого. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аукционный дом MacDougalls's, передает Day.Az.

"Подлинность письма и автографы Екатерины были подтверждены академиком Хромовым. Этот документ абсолютно потрясающий - это не просто росчерк пера, а именно подробное описание. Екатерина была первым человеком в России, которая привилась", - рассказала директор MacDougalls's Екатерина МакДугалл.

Письмо предназначалось генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву и было написано в ходе путешествия императрицы в Крым. Она рассказала, как можно организовать вакцинацию на государственном уровне. По ее мнению, отсутствие таковой - это "великий вред особливо в простом народе".

Экспозиция пройдет в период с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых. Оценка лота - £0,8-1,2 млн.