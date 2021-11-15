Израиль одобрил вакцинацию детей от коронавируса

Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что глава минздрава страны Нахман Аш принял решение о вакцинации этой возрастной группы после рекомендации экспертов ведомства по борьбе с COVID-19.

Срок начала вакцинации определят в ближайшее время.