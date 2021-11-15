В штате Гуанахуато в Мексике убили не менее 15 человек, в том числе трое детей

Два массовых убийства произошли в субботу в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами насилия стали 15 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Televisa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В населенном пункте Пуэрто-Гранде в муниципалитете Сиало от рук неизвестных преступников погибли 10 человек. Спустя несколько часов в районе Сан-Тельмо, расположенном в 100 км от Силао, вооруженные гражданские лица ворвались в дом и открыли огонь по находившимся внутри людям, убив пятерых. При нападении также пострадал восьмимесячный ребенок, он получил огнестрельное ранение плеча. Правоохранительные органы приступили к расследованию этих преступлений.

С 2018 года Гуанахуато лидирует в списке самых опасных штатов Мексики. В регионе идет ожесточенный конфликт между несколькими организованными преступными сообществами. С января по сентябрь текущего года там было зарегистрировано 2 655 умышленных убийств, более 10% от их общего числа в стране.

В апреле текущего года эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов республики в список 50 самых опасных в мире. Первое место занял находящийся в Гуанахуато город Селайя.