В ООН прокомментировали скрытые авиаудары США в Сирии

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал авиаудары США в Сирии, которые произошли в 2019 году, и были скрыты Вашингтоном. Он заявил, что Соединенные Штаты должны понести ответственность, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы бы... подчеркнули необходимость того, чтобы за все действия, в результате которых гибнут мирные жители, наступала ответственность", - сказал Хак.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что реакция американских военных на публикацию The New York Times об ударе в Сирии цинична.

14 ноября The New York Times сообщила, что Пентагон скрыл информацию об авиаударе по Сирии в 2019 году. По данным американской газеты, 18 марта 2019 американский истребитель F-15 скинул бомбу на скопление людей вблизи населенного пункта Эль-Багуз, в результате погибли 70 человек.