Инфекционист раскрыл три сценария развития коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл три сценария развития коронавируса SARS-CoV-2. Он рассказал, что коронавирус постоянно мутирует, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инфекциониста, пути дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 можно просчитать с учетом знаний о развитии других вирусов.

"Первый вариант - коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант - он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, - он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", - рассказал Жемчугов.