https://news.day.az/world/1403665.html Умер брат главаря террористической организации РКК
Умер брат главаря террористической организации РКК
Умер брат главаря террористической организации РКК Абдуллы Оджалана - Осман Оджалан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, проживавший в Ираке О.Оджалан недавно заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из больниц города Эрбиль.
O.Оджалан умер сегодня ночью от коронавируса.
Отметим, О.Оджалан, как и его брат Абдулла Оджалан, считался одним из лидеров РКК.
A.Оджалан находится в тюрьме в Турции.
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