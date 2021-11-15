Умер брат главаря террористической организации РКК Абдуллы Оджалана - Осман Оджалан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, проживавший в Ираке О.Оджалан недавно заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из больниц города Эрбиль.

O.Оджалан умер сегодня ночью от коронавируса.

Отметим, О.Оджалан, как и его брат Абдулла Оджалан, считался одним из лидеров РКК.

A.Оджалан находится в тюрьме в Турции.