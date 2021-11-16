Хайнань станет международным центром для сделок с кокосовой продукцией

Власти КНР к 2025 году планируют превратить Хайнань в ключевую торговую площадку по совершению международных сделок с кокосовой продукцией. Об этом говорится в плане на 14-ю пятилетку (2021-2025 годы) по развитию соответствующего сектора экономики, опубликованном департаментом лесного хозяйства провинции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, через несколько лет на Хайнане будет сформирован кластер крупных промышленных предприятий, специализирующихся на переработке кокосов. На острове появятся специальные туристические зоны и музей, посвященные этому продукту, считающемуся одним из символов провинции. Предполагается, что ежегодный валовый продукт местной кокосовой отрасли к 2025 году превысит 23 млрд юаней ($3,6 млрд).

Среди намеченных целей формирование всемирно известных брендов хайнаньской продукции из кокоса. В связи с тем, что на китайском рынке на нее постоянно существует повышенный спрос, правительство намерено увеличить площади, отведенные под кокосовые рощи.

"Китай ежегодно закупает порядка 2,5 млрд штук кокосов в странах Юго-Восточной Азии. Это свидетельствует о большом потенциале развития данной отрасли, у нее превосходные перспективы", - отмечают обозреватели газеты "Хайнань жибао".

Кокосы произрастают на территории южных регионов Китая, в том числе в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Юньнань, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также на Тайване. Однако Хайнань в КНР считается главным их производителем, поскольку на него приходится до 99% площади страны, отведенной специально для данной сельскохозяйственной культуры. Согласно официальной статистике, крестьяне ежегодно собирают на острове порядка 230 млн этих тропических плодов.