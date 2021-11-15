В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Суточный COVID-прирост в России составил 38 420 случаев, сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Активно без клинических проявлений выявлено 6,9% случаев.

В РФ почти неделю идет постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, суточный прирост по данным понедельника на 403 случая меньше, чем накануне.

В стране за сутки от вируса умерло 1 211 человек, больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 77, в Московской области - 62.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 256 597.

Поправились и выписаны уже 7 млн 812 557 пациентов, в том числе 27 972 за сутки.

Новые больные фиксировались в 85 регионах. В Москве 3 789 новых случаев COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге - 2 968, в Московской области - 2 666.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 109 094 случая коронавирусной инфекции.