В России выявлено более 38,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Суточный COVID-прирост в России составил 38 420 случаев, сообщает оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Активно без клинических проявлений выявлено 6,9% случаев.
В РФ почти неделю идет постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, суточный прирост по данным понедельника на 403 случая меньше, чем накануне.
В стране за сутки от вируса умерло 1 211 человек, больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 77, в Московской области - 62.
Общее число жертв COVID-19 в России достигло 256 597.
Поправились и выписаны уже 7 млн 812 557 пациентов, в том числе 27 972 за сутки.
Новые больные фиксировались в 85 регионах. В Москве 3 789 новых случаев COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге - 2 968, в Московской области - 2 666.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 109 094 случая коронавирусной инфекции.
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