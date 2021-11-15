Нефть и газ еще долго будут использоваться глобальной энергосистемой

Нефть и газ еще не одно десятилетие будут использоваться в глобальной энергосистеме, считает глава нефтяной корпорации BP Бернард Луни. В интервью телеканалу CNBC в понедельник он отметил, что как бы кто ни относился к традиционным энергоносителям и какие бы ни вынашивал планы в отношении возобновляемых источников, роль углеводородов в глобальном энергообеспечении сохранится еще на многие годы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Возможно, будет непопулярным сказать, что нефть и газ на десятилетия сохранятся в энергетической системе, но это реальность", - заявил Луни.

Он отметил, что BP активно участвует в усилиях по противодействию глобальным климатическим изменениям, вызываемым в том числе вредными выбросами в атмосферу, но это не умаляет значимости нефти и газа в энергообеспечении, и в ближайшие годы не следует ожидать ее ослабления.

"Что я хочу, чтобы мы предприняли, так это чтобы мы сконцентрировались на [достижении] цели - и я хочу, чтобы наши позиции были менее политизированными, а более сфокусированы на этой цели - каковой в этом случае является снижение вредных выбросов, - сказал он. - И тогда со временем мы сможем декарбонизировать природный газ".

Луни также отметил, что цели сокращения вредных выбросов, в частности, служит замена использования угля в качестве энергоносителя газом, отработанные выбросы которого могут - с развитием соответствующих технологий - становиться все более экологически чистыми.

"Таким образом, - резюмировал глава BP, - любой здравомыслящий человек должен сказать: [если] роль углеводородов сохраняется, то возникает вопрос, что с этим делать". Ответ на этот вопрос, по мнению Луни, сводится к следующему: "Постараться максимально улучшить производство этих углеводородов".