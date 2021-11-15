Разрушения после пожара на металлургическом комбинате в Липецке сняли с коптера

Последствия сильного пожара на Новолипецком металлургическом комбинате в Липецке сняли с коптера. Видео публикуют Известия, передает Day.Az.

На кадрах заметно, что над НЛМК висит дым.

Напомним, что в результате взрыва, который возник вечером 14 ноября, на складе комбината разрушилась кровля и стены на площади около 250 "квадратов".

Инцидент на металлургическом комбинате произошел 14 ноября. Известно, что на НЛМК случился хлопок, в результате которого пострадала сотрудница предприятия. Ей оказали всю необходимую медпомощь. Из-за взрыва кровля цеха обрушилась на 250 "квадратах". Вспыхнул пожар. Его удалось оперативно ликвидировать. По факту случившегося инцидента прокуратура начала проверку.

Это не первый инцидент на предприятии за последнее время. В августе этого года на заводе также произошли два взрыва. Инциденты случились на кислородно-распределительном пункте.