Армяне поплатились за кражу в магазине запчастей в Москве

В Москве продавцу интернет-магазина автозапчастей пришлось отстреливаться от покупателей, недовольных повышением цен, передает Day.Az со ссылкой на​ Telegram-канал Mash.

53-летний армянин Камо взял своего 24-летнего сына Жору и пошёл забирать лампы и вентилятор для авто в магазине "Магистраль плюс" на Волоколамском шоссе.

Когда армяне узнали, что запчасти для их старенькой Сузуки им хотят продать дороже, чем планировалось, то разгорячились ещё сильнее и начали оскорблять продавца, 57-летнего Андрея, а Жора даже его ударил.

В ответ на это продавец магазина расчехлил свой травматический пистолет и начал стрелять. Камо пуля попала в лицо, а сыну прилетело в шею и спину.

В обстоятельствах преступления разбираются правоохранительные органы.