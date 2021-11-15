В Афганистане талибы провели военный парад

В Афганистане движение "Талибан" провело военный парад в Кабуле, продемонстрировав захваченную военную технику. Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Талибы прошли маршем по столице страны, продемонстрировав военную технику, которая была захвачена после отвода частей США или досталась им от предыдущего правительства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в небе над Кабулом пролетели вертолеты Ми-8/17 российского производства. Большая часть военной техники и вооружений раньше принадлежала прежней армии Афганистана.

Уточняется, что несколько десятков бронетранспортеров М1117 производства США проехали по главной улице Кабула. Участники парада были вооружены американскими винтовками М4.

Представители "Талибана" заявили, что военные пилоты и механики предыдущего правительства будут постепенно интегрированы в новые вооруженные силы.