Россиянка упала на крышу жилого дома в Турции

Российская туристка решила полетать на параплане в Аланье, однако не справилась с управлением и упала на многоэтажный жилой дом. Подробности инцидента, а также видео ее спасения опубликовало турецкое издание Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Около 12 часов дня 12 ноября 26-летняя россиянка Анна Левитова взлетела с парапланом с 800-метровой горы Яссы Тепе. Из-за сильного ветра девушка потеряла контроль над управлением при снижении высоты и направилась на посадку в жилой квартал Аланьи, где зацепилась парашютом за крышу одного из домов.

Местные жители, которые стали очевидцами падения россиянки, сообщили о ситуации в экстренные службы. На кадрах видно, как с помощью длинной пожарной лестницы спасатели снимают девушку с крыши. После туристку доставили в больницу - у нее диагностировали перелом лодыжки. В настоящее время парапланеристка проходит лечение, ее состояние оценивается как нормальное.