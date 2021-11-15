Сербия станет первой страной в Европе, применяющей "Спутник Лайт"

Сербия проводит процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" и вскоре станет первой страной в Европе, применяющей эту вакцину. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, Ненада Поповича по итогам его встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Дубае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербия, в результате чего Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эту высокоэффективную бустер-вакцину", - говорится в заявлении пресс-службы.