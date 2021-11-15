Зафиксирован рекордный поток мигрантов через Ла-Манш

Министры внутренних дел Франции и Великобритании встретятся в Париже для обсуждения рекордного количество мигрантов, пересекающих Ла-Манш, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В этом году на Туманный Альбион на лодках прибыли более 23 000 человек - это в три раза больше, чем в 2020-м.

И хотя в это время года обычно наблюдается снижение потока мигрантов через канал из-за плохой погоды, пока что обе страны не отмечают признаков его сокращения.