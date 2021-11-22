На Олимпиаде в Пекине меню для спортсменов будет включать 678 блюд

Меню для участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будет включать в себя 678 блюд из 12 регионов мира. Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на китайский телеканал CCTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что меню было разработано с учетом различных диетических потребностей спортсменов и их религиозных взглядов. Спортсменам будут доступны вегетарианские, халяльные и кошерные блюда.

"Оно (меню) призвано удовлетворить привычки питания людей с разными вкусами и разными религиозными убеждениям, - сказал директор отдела Олимпийской деревни оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине Шэнь Цяньфань. - Это также отражает гостеприимство нашей страны".

Во избежание ложных положительных допинг-проб при приготовлении блюд будут исключены 48 часто используемых приправ, таких как перец и лавровый лист.

Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года.